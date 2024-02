Publicado hace 2 horas por nomassust a sport.jotdown.es

Las consecuencias fueron desastrosas. Cuando llegué al domingo por la noche, me di cuenta. Estaba absolutamente asqueado después de tanta rueda de prensa, tanta polémica forzada y tanta información banal inyectada en mi cabeza. No podía más, me sentía sucio. Estuve a punto de abrir la ducha y sentarme bajo el agua a llorar un rato. La sobredosis me había producido una agonía vital. Tanto, que hasta me pareció una buena idea ir el lunes a trabajar.