Ahora que han vuelto las peleas internas entre viejos compañeros de Pink Floyd, Roger Waters anuncia precisamente la reedición de un mítico disco del grupo. Se trata del legendario álbum de 1973 'The Dark Side of the Moon', del que Waters ha recordado que compuso él en exclusiva, una versión a menudo polémica a la hora de hablar de los créditos del disco.