Rodríguez-Urrutia, psiquiatra: "Si alguien está rodeado de personas tóxicas, acabará enfermando"

Si una persona está rodeada de personas tóxicas acabará enfermando. Si tienes alrededor alguien que no te respeta, o no tienes relaciones íntimas, enfermas. Tenemos relaciones muy superficiales y esta falta de intimidad personal en este mundo de tanta velocidad y sin pausa, nos hace daño. El ser humano necesita hacer pausas para poner entendimiento a la experiencia de vida, si vas encadenando actividades y no te paras ni cinco minutos a separar, todo es un contínuum y esto nos hace enfermar. Hemos perdido la experiencia del tiempo, no sabe...