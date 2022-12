Los rituales de pelea de los perros: por qué nunca hay que recompensar al perdedor

Publicado hace 17 minutos por RaulUrdaci a infobae.com

Un caso particular ocurre cuando dos perros o dos perras (es muy difícil que se peleen animales del sexo opuesto) se pelean delante del dueño. Esta pelea no ocurre de casualidad delante del dueño, si no que se pelean a propósito a la vista de él para dirimir quién es el que sigue en la jerarquía de la manada, cosa que para los perros resulta de vida o muerte , pues es una pauta que modifica su existencia entera. Así, una vez que la reyerta ha concluido, no hay que contradecir el código canino usando el humano.