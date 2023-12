Publicado hace 1 hora por Noctuar a rinconpsicologia.com

Convencidos de que debemos ser felices a toda costa, corremos el riesgo de patologizar las emociones. Sin embargo, no todo son enfermedades mentales. La tristeza no es depresión y el estrés no es ansiedad. Necesitamos dejar de patologizar cada emoción desagradable o incómoda que experimentamos porque de esa manera sólo estamos añadiendo el peso de una preocupación y ansiedad a reacciones emocionales perfectamente normales. No podemos estar bien todo el tiempo y no debemos avergonzarnos por sentir miedo, ira, tristeza, hastío.