Publicado hace 1 hora por xkapesitua a sport.jotdown.es

Virenque está lejos de admitir cualquier tipo de culpa, ni siquiera aludiendo a un pecado colectivo como Ullrich: «El Tour del 98 me marcó. Si miramos la clasificación, el resumen es que no debería haberse celebrado. Ganó Marco Pantani y ya vimos lo que salió de todo eso. Ese Tour del 98 estaba un poco manipulado, porque cuando me expulsan con el caso Festina me eligieron a mí, fue muy político. Luego, cuando ves las revelaciones del Senado y del Estado, que 15 años después del caso Festina sacan los análisis y demuestran que soy inocente y que