Requisitos para ser gestante por gestación subrogada en California

En California la gestación subrogada es legal desde 1993. Los requisitos que se le pide a una mujer para poder ser gestante son los siguientes: 1) tener entre 21 y 39 años con un ciclo menstrual regular. 2) haber dado a luz con éxito previamente. 3) No fumar, consumir drogas ni tener un IMC superior a 30. 4) Debe ser financieramente estable y no recibir ninguna ayuda del gobierno. 5) Debe ser ciudadano estadounidense o residente permanente. 6) No puede haber tenido delitos. 7) No tener problemas de salud mental. 8) No usar DIU