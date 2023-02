Réquiem por los bocadillos de pensamiento

Publicado hace 1 hora por severian a brainstomping.com

No tengo ni idea de cómo pasó. Bueno, sí, creo que empezó con Alan Moore y Watchmen, que se cargó los bocadillos de pensamiento porque Rorschach pensando no habría sido lo mismo. Aunque en realidad había empezado antes, con David Lloyd pidiéndole a Moore para V de Vendetta hacer el cómic sin cuadros de texto ni bocadillos de pensamiento, cosa que Moore no acabó haciendo. Pero vayamos un poco más atrás…la cosa empieza más o menos en los años 70, con el bocadillo de pensamiento siendo algo universalmente utilizado