La reforma agrícola condena al pájaro volador más pesado del mundo: España es su bastión

Publicado hace 1 día por Ripio a elconfidencial.com

En 2007 se tomó una medida trascendental: la interrupción del barbecho obligatorio. Hasta entonces, los agricultores tenían que dejar descansar una parte de sus terrenos (el 10% habitualmente) durante uno o más ciclos para poder acceder a las ayudas...Cuando un terreno no es arado cada año, aparecen arbustos y matojos que proporcionan alimento y refugio a artrópodos e invertebrados. "Son la base de la dieta de las crías de avutarda. "Si no existen esas parcelas sin cultivar, no hay comida suficiente para que las avutardas críen a sus pollos".