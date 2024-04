Publicado hace 1 hora por Lord_Cromwell a eldefinido.cl

Probablemente es uno de los personajes bíblicos más pop, con roles protagónicos en Hollywood y Best Sellers. ¿Pero cuál es la verdad histórica de este icónico y significativo personaje? Entrevistamos a una historiadora experta para saberlo. “Definitivamente Moisés, cómo personaje histórico, lo más probable es que no haya existido, como tampoco Abraham. Son dos personajes de los que, de verdad hasta hoy, no tenemos ninguna prueba arqueológica real”. (Historiadora Máster en Ciencias de las Religiones).