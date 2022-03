Publicado hace 57 minutos por Deckardio a podcaliptus.com

Cuando llegó la gran afición a los juegos de rol en España, las primeras noticias eran confusas. ¿Se trataba de una especie de libros a lo «Elige tu propia aventura» pero con más páginas?, preguntaba yo con pasmo. No, no, ¡puedes hacer lo que quieras! me gritaba por cuarta vez mi amigo (...) después de fotocopiarme su libro —el intercambio P2P de la época—(...) Aunque D&D tal vez sea el más famoso, hoy os voy a hablar de los «otros» [incluyendo el que] informa de que Aragón y Cataluña se enfrentarán en una guerra con peña cyberpsicotizada.