Tiene un entorno social complicado. En las inmediaciones hay un poblado chabolista de búlgaros. Además, gran parte de las otras familias, la mayoría de clase trabajadora, no acompañan a los profesores en la educación de sus hijos. A adolescentes que no dan palo al agua y no aprueban ni el recreo les compran motocicletas, patinetes eléctricos o móviles de última generación. Rompen uno de los principales contratos sobre los que se basa la enseñanza: se premian los esfuerzos, el progreso y la constancia, no la indolencia y apatía.