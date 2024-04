Publicado hace 46 minutos por Nividhia a m.newsletter.elpais.com

[C&P] Otro rasgo del pijerío que interesa es la ausencia total de rebeldía en su génesis. La mayoría de adolescentes acaban eligiendo su estética por oposición. Uno no se hace pijo por rebeldía, sino por herencia. Es una identidad que no nace para matar a los padres, sino para imitarlos. Y me sorprende que un adolescente, en lugar de rebelarse contra el mundo, crea que la mejor forma de encajar en él sea disfrazarse de emprendedor o de divorciado. Que elija ya a esa edad un fondo de armario y que este no cambie en función del tiempo y la moda.