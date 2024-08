Publicado hace 21 minutos por painful a elindependiente.com

Esto de vivir tiene sorpresas en forma de dados cargados. En el mundillo del rock se denomina "hacerse un Pete Best" a lo mismo que le ocurrió a Dave Mustaine de Metallica, a Syd Barrett de Pink Floyd, o a Brian Jones de Rolling Stones: que justo cuando te echan, el grupo se convierte en éxito mundial. Tal día como hoy en 1962, a Pete Best le hicieron un Pete Best.