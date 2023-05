Periodistas y recaderos

Publicado hace 1 hora por WorkOutFine444 a sport.jotdown.es

«Los recaderos más peligrosos no son abogados: tienen licenciatura en Periodismo, por bajo que cotice el título, se organizan en redacciones y suelen presumir de ejercer un oficio cuyos conceptos básicos a menudo desconocen. Yo he presenciado en El chiringuito una discusión acerca de qué es el off the record, y resulta que apenas uno de los allí presentes —lo mismo jóvenes reporteros incisivos que veteranos opinadores premium— era capaz de explicárselo correctamente al resto»