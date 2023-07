¿Por qué los parques de Bulgaria están llenos de jugadores de ajedrez?

Publicado hace 1 hora por ArrivePeace a sport.jotdown.es

«El Estado no cubre esas cosas y con frecuencia hay ajedrecistas que venden todo lo que tienen para poderse permitir seguir compitiendo. Cuando envejecen y ya no tienen capacidad mental para continuar participando en torneos, regresan a Bulgaria y se encuentran con que no tienen casa, ni coche, ni a nadie, y entonces acaban en los bancos del parque. Es muy triste, pero es la realidad»