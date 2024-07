Le Parolier: «Holidays in the Sun», de Sex Pistols

Publicado hace 47 minutos por ElCuñadoDelHacker a jotdown.es

Rock and Roll Hall of Fame es una empresa dedicada a preservar el legado del rock con un museo, un archivo, una biblioteca y una ceremonia anual donde se concede a una serie de artistas el honor de ser incorporados en dicho panteón de la memoria roquera. Habitualmente se celebra en el Waldorf Astoria neoyorquino y no se sabe muy bien cuáles son los criterios de selección, pero sí que los jueces no son músicos ni fans, sino veteranos de la industria y los medios. En 2010 le tocó el turno a los Sex Pistols.