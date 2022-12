Páginas para leer o descargar cómics gratis y otros recursos

Publicado hace 1 hora por painful a jrmora.com

Aquí no valen las excusas. El que no lee cómics es porque no quiere. En internet existen millones de ejemplares, no exagero, que puedes descargar y leer gratis, completos y de forma absolutamente legal. Desde clásicos a novedades pasando por todo tipo de publicaciones raras, fanzines y libros de divulgación. Si se añadieran a esta pequeña lista aquellos blogs y webs que los recopilan y ponen en descarga de una forma menos «legal» se podría asegurar que ni con varias vidas tendrías tiempo para poder leerlos todos.