Paco Pil, nombre clave en la Ruta del Bakalao, continúa dando conciertos. Acaba de publicar su autobiografía, ‘Me debes una fiesta’, se define como espiritual “Soy un místico al desuso, no estoy con el Dios cristiano, ni musulmán, ni ninguno. Tengo mi propia teoría y he comprobado que hay un Arquitecto”. Pil sigue componiendo, “Estoy en la memoria del 70% de la gente. Eso no tiene precio. No hablamos de ser famoso un momento. ¿Dónde están Rosalía y Bad Bunny? Ellos le han pegado, pero de aquí a 10 años Rosalía y Bad Bunny no van a ser Paco Pil”