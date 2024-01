Publicado hace 1 hora por salvala a sport.jotdown.es

«Lo más peligroso que me han tirado fue un abrecartas, en el Bernabeu, en el País Vasco eran típicas las bolas de acero que se sacaban de la fábrica... rodamientos. En el Camp Nou me han tirado monedas... a veces, de cachondeo, digo que no es verdad eso de que los catalanes no tiren el dinero, porque a mí me han tirado mucho. Detrás de la portería siempre se pone el más tonto del pueblo, el más atrevido, porque allí tienes más cerca al portero, al jugador contrario»