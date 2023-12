Publicado hace 1 hora por salvalasalud a sport.jotdown.es

En el conflicto que vive el propietario del Rayo Vallecano con los empleados de la entidad (que no la plantilla de futbolistas) Trejo se ha implicado, primero renunció a la capitanía y ahora rechaza el comportamiento del presidente, además de exigir la dimisión del entrenador femenino que hizo comentarios sobre violaciones: "Nosotros sólo te estamos pidiendo que haya justicia para todos igual. Te pedimos que cuides a los trabajadores de todos los niveles. A mí, lo que está haciendo el presidente con los trabajadores no me parece bien"