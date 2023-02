Oscar Schmidt: «Maradona venía a ver mis partidos, luego salíamos juntos a comer»

Publicado hace 1 hora por eva_comeon a sport.jotdown.es

«Entrenaba mucho. Como dice Mike Hansen, entrenaba algo increíble, por lo menos 1000 triples al día. Tirando yo solo. Duele la cabeza hacer esto, 1000 tiros al día. Y luego inventé una cosa que consistía en que después de haber hecho estos 1000 tiros, 500 por la mañana y 500 por la noche, tenía que meter 20 triples seguidos sin fallo, y por lo general lo conseguía como máximo al tercer intento. Me acuerdo de que a veces me quedaba en el 17 o 18. Una vez me quedé casi dos horas para hacer los 20 seguidos»