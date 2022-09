Ocho grandes novelas para iniciarse en la ciencia ficción

Publicado hace 49 minutos por NoRes a gatopardo.com

La ciencia ficción es uno de los géneros literarios más codiciados por los lectores. No es ninguna casualidad. La popularidad del sci fi se debe a su gran variedad de temáticas y herramientas narrativas. Mundos paralelos, viajes intergalácticos y a través del tiempo, personajes con poderes, robots y hasta proyecciones del fin del mundo, etc. Si quieres adentrarte la ciencia ficción y no sabes por dónde empezar, aquí encontrarás algunas de las historias más icónicas, accesibles y apasionantes del género.