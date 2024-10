Publicado hace 19 minutos por Hombre_de_Estado a latimes.com

NOFX aseguró que no volverán a subirse juntos a un escenario, al menos bajo ese formato y nombre. El concierto del domingo en el muelle 46 de la ciudad californiana de San Pedro fue el cierre definitivo de la carrera de NOFX, uno de los grupos de punk más influyentes de los últimos tiempos, al menos para quienes piensan que el género no murió en los 70 y no tiene que limitarse a canciones sin melodía. El quinteto angelino fundado hace 41 años empleó la misma locación portuaria para 3 conciertos finales superlativos con otras renombradas bandas.