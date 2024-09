‘Nocturnos’, de Laura Pérez

Publicado hace 1 hora por Sciborg a comicparatodos.wordpress.com

Nocturnos habla de la noche. Menuda novedad, ¿verdad? Eso es algo que el título de la nueva novela gráfica de Laura Pérez deja claro ya por definición. Pero es que habla de la noche de verdad. No de la noche como arquetipo de terror, no como antítesis del día, no cómo ese periodo que se ve como el escenario perfecto de la fiesta o del sueño. La noche. En su conjunto, en la más amplia de las acepciones. Esto es así porque Pérez no la define gramaticalmente, no pone en palabras lo que es la noche, sino que crea un crisol de emociones vinculadas..