Durante un concierto en Las Vegas, la cantante interrumpió su actuación para enfrentarse a una persona que lanzó un comentario homofóbico. "¿Vienes a un jodido concierto mío a decir que el orgullo apesta? ¿Eres jodidamente estúpido?. No seas rídiculo. Sí no tienes nada bueno para decir, no digas nada.", le respondió visiblemente enfadada. La audiencia apoyó su respuesta con aplausos.