¿Por qué no llegamos a más gente?

Este artículo no es un tirón de orejas, es un lamento. Después de 12 años, no conseguimos llegar al número de suscriptoras necesarias para hacer la revista sostenible. A pesar del gran impacto que ha tenido Pikara Magazine en el movimiento feminista durante nuestros 12 años de trayectoria, no conseguimos llegar al número de suscriptoras que necesitamos para mantenernos a flote sin sentirnos ahogadas continuamente.