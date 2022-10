«Un niño no puede tener una agenda de adulto, hay demasiadas extraescolares»

Publicado hace 56 minutos por doyou a lavozdegalicia.es

Las actividades extraescolares son eso mismo, extra, por lo que han de gustar a los niños. Tienen objetivos, aprenden valores, pero van a divertirse. No solo lo apuntas a música para que sea Beethoven, se lo tiene que pasar bien. Los niños son niños y no pueden llevar una agenda de adultos. Hay muchas actividades extraescolares y los niños hacen demasiadas. Es imprescindible que se aburran, tienen que tener tiempo en el que no tengan nada que hacer, aunque parezca que no hacen nada están evolucionando y mejorando.