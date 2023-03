Ni Netflix ni ShowSkytime: el catálogo de cine de RTVE Play es impresionante y completamente gratis

Publicado hace 1 hora por ccguy a genbeta.com

(...) Es cierto que 300 películas pueden parecer pocas frente al volumen de otras plataformas, pero tiene dos ases en la manga para que merezcan la pena: la primera es que es su precio (¿a quién no le gustan las cosas gratis?) y la segunda la calidad. Y es que no es la primera ni la segunda noche que ese rato a priori destinado a ver una peli acaba malgastado en la interfaz de Netflix eligiendo qué ver porque nada me convence: en el catálogo de RTVE Play prima la calidad sobre la cantidad de filmes.