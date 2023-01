Publicado hace 40 minutos por THXPERM a sport.jotdown.es

«Cuando me reúno con los jugadores, lo que me llama la atención es que están realmente descontentos. No es un show dirigido a los medios de comunicación. Cuando hablo cara a cara con muchos de ellos, creo que el mundo exterior (que ve la fama, el dinero, todas las ventajas que conllevan, que son los mejores del mundo en lo que hacen) piensa ¿cómo es posible que se quejen? Y muchos de estos jóvenes son muy infelices. Algunos de ellos están increíblemente aislados».