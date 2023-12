Publicado hace 33 minutos por Meneador_Compulsivo a lavanguardia.com

La tragedia vuelve a sacudir el mundo de la interpretación y la cultura. El actor británico Tom Wilkinson, conocido por películas como The Full Monty, Shakespeare In Love y The Best Exotic Marigold Hotel, ha fallecido a los 75 años. La trayectoria de Wilkinson ha estado marcada por grandes reconocimientos, recibiendo seis nominaciones al Bafta, premió que ganó por The Full Monty. También recibió un Globo de Oro y un Emmy por interpretar a Benjamin Franklin en John Adams y dos nominaciones al Oscar, por Michael Clayton e In The Bedroom