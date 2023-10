"Muchos han perdido incluso el trabajo": la realidad tras la selección española de cricket y su imagen más viral

Publicado hace 15 minutos por Ratoncolorao a cadenaser.com

"Han trabajado muy duro y han pasado por muchas cosas que mucha gente no sabe. También es un poco lo que molestaba, que al final la gente no sabe la historia que hay detrás de cada persona. Muchos han perdido incluso el trabajo por jugar con la selección. No les daban los días libres y decidieron ir igualmente representar a España. A raíz de eso han perdido el trabajo y claro, que la gente critique así no es de agrado". "Han nacido aquí, algunos llevan 20 años viviendo aquí, su vida ha sido en España"