Publicado hace 1 hora por Zero_Shield a welcometothesos.blogspot.com

El monje que vendió su Ferrari es una fábula espiritual de autoayuda y desarrollo personal que posiblemente no requiera de presentaciones, sobre todo entre gente más habituada a leer este género (o, como mínimo, a no hacerle ascos), y es que es de las recomendaciones más prostituidas, tanto en redes sociales como en círculos de lectura. De ahí quizá que se me haya generado una bola de expectativas a la que su lectura no ha podido hacer frente.