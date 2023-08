La moneda de 2 libras dedicada a Tolkien ya está disponible

Publicado hace 1 hora por severian a lacasadeel.net

La Casa de la Moneda del gobierno de Reino Unido, conocida como The Royal Mint, comunicó a través de una declaración que lanzaría una variante especial de la moneda de 2 libras en homenaje a Tolkien, escritor de El Señor de los Anillos, junto con su cara y el emblemático símbolo y la célebre frase Not All Who Wander Are Lost (No Todos los Que Vagan Están Perdidos), extraída de las reflexiones de Gandalf. A partir de hoy, esa moneda ya está a la venta y se puede comprar desde 12 libras y tiene envío disponible al extranjero.