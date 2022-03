Un mensaje del cineasta Tarkovsky para los jóvenes: Aprendan a estar solos

Publicado hace 1 hora por cocolisto a culturainquieta.com

El no saber estar solo es uno de los síntomas más desafortunados que el cineasta ruso percibía entre la juventud. No sé, creo que solo me gustaría decirles que aprendan a estar solos y procuren pasar el mayor tiempo posible consigo mismos. Me parece que una de las fallas entre los jóvenes es que intentan reunirse alrededor de eventos que son ruidosos, casi agresivos. En mi opinión, este deseo de reunirse para no sentirse solos es un síntoma desafortunado. Cada persona necesita aprender desde la infancia cómo pasar tiempo con uno mismo....