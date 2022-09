Megadeth irrumpe en la lista de ventas en España en el puesto más alto de su historia

Publicado hace 1 hora por NoRes a mariskalrock.com

La primera semana de vida del esperado nuevo disco de Megadeth, 'The Sick, the Dying and… the Dead!', ha reflejado las enormes ganas que los seguidores de la banda de Dave Mustaine tenían de volver a devorar nuevas composiciones del grupo, mostrando unas históricas posiciones en las listas de ventas en todo el mundo, incluyendo su destacada entrada en la lista de ventas en España con su posición más alta alcanzada en nuestro país de toda su carrera.