Más sobre los motivos de la guerra

Publicado hace 1 hora por dmeijide a rafaelpoch.com

El choque militar en Ucrania refleja un conflicto entre clases capitalistas excluyentes en su dinámica depredadora. En uno de los artículos más interesantes que se han leído hasta ahora sobre la guerra de Ucrania, el joven sociólogo ucraniano Volodymyr Ishchenko tiene el mérito de situar el conflicto en lo que suele describirse como “una perspectiva de clase”. Behind Russia’s War Is Thirty Years of Post-Soviet Class Conflict (jacobin.com) Ishchenko dice, con muy buen criterio, que sin entender la naturaleza, la economía y la manera de funciona