La bodega de Rioja Marqués de Murrieta ha ganado el Best Of 2023, un galardón que concede Great Wine Capitals Global Network/Red Mundial de Grandes Capitales del Vino y que la corona como la mejor bodega del mundo. Este galardón lo recibe tras haberle sido concedido antes el Best Of nacional. A partir de ahí, la bodega de Rioja ha competido con las mejores bodegas del mundo en una fase internacional cuya ceremonia ha sido celebrada en Argentina. El jurado ha destacado "el perfecto equilibrio entre historia y vanguardia que se respira en...