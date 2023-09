Marino Lejarreta: «A Fignon lo tuve agarrado de la pechera para tirarlo a la cuneta»

Publicado hace 53 minutos por mogukceri a sport.jotdown.es

«Nosotros nos organizamos para tirar, pero Fignon y Lemond se metían en medio, nos desorganizaban, te frenaban… Fue un poco desesperante. A Fignon lo tuve agarrado de la pechera para tirarlo a la cuneta.En esa época no te desclasificaban por tirar a un rival. Era ilegal, pero se hacía. Si no te ve el juez árbitro, ¿cómo te van a descalificar? Yo he visto a gente agarrando a rivales del manillar y tirarlos al suelo».