Manic Street Preachers: 25 años de ‘This Is My Truth Tell Me Yours’

Un 14 de septiembre de 1998 llegaba This Is My Truth Tell Me Yours (Sony Music), quinto disco de estudio de Manic Street Preachers. Todo un hito para la banda galesa, que venía de vivir uno de los picos de su carrera con el exitoso Everything Must Go (1996) y lograba superarlo en ventas y repercusión. Con el disco llegó un punto de inflexión en su evolución artística y lírica. Con un enfoque maduro y reflexivo, las canciones que componen este álbum abordan cuestiones de identidad, política, historia y autenticidad de una manera que resuena aún