¿Es malo comerse la cera de los oídos? [ENG]

Como norma general, no se recomienda comer nada que tu cuerpo excrete a excepción de la leche pero, en ocasiones, es difícil cumplir con esta premisa. No es raro que uno acabe con cera en los dedos y es posible que te encuentres tú o alguien conocido comiéndoselo. Hasta la fecha no se sabe si el cerumen es peligroso ya que su ingesta no es una práctica común pero lo cierto es que no está compuesta de nada particularmente nocivo.