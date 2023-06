La magia amorosa en España (1) : Los pantalones del cura. Amor sin complicaciones

Publicado hace 1 hora por Oktarr a celedoniogarcia.blogspot.com

Luis G. de Linares publicó en 1929, en la revista Crónica, un interesante artículo típico de la España profunda. El tema es la búsqueda del amor. En el reportaje nos muestra varios rituales; uno, que nos recuerda las formas de vida medievales, que realizaban las mujeres en el pueblo leonés de La Baña. "La Baña. ¿No conocen ustedes ese pueblo? No lo conoce nadie. Llegué un anochecer, después de cinco jornadas de marcha por las sierras de León. No había ni camino ni vereda. La gente me decía: —La Baña es el fin del mundo, señor".