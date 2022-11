Mad Max. We Don't Need Another Hero (Tina Turner: La tía de Bartertown)

Publicado hace 1 hora por Deckardio a themoviescores.com

Mad Max Beyond Thunderdome, tercera entrega de la saga del héroe post-apocalíptico de George Miller, venía con un agregado de lujo, un bonus track corporizado en la diva negra Tina Turner, la Acid Queen que interpretaba el super hit “We Don’t Need Another Hero”. Te contamos su historia (...) En la década de los ochenta resultaba muy habitual la incorporación de canciones pop o rock a las películas más comerciales, con el objetivo de sumar aún más dinero a las ganancias de la producción a través de la venta de los álbumes