Llevando a Aristóteles a la Luna y más allá

letraslibres.com

En 2009, el periodista Tom Wolfe, autor del clásico de la era espacial Lo que hay que tener, escribió un artículo de opinión para el New York Times titulado “One giant leap to nowhere”. Comentando sobre el programa del Transbordador espacial, Wolfe recapituló las cuatro primeras décadas de la carrera espacial y bromeó: “La NASA nunca entendió la necesidad de un cuerpo de filósofos”. De acuerdo con el escritor, la NASA nunca recuperaría su vitalidad y sentido de propósito porque no tenía una filosofía de la exploración espacial.