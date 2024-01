Publicado hace 11 minutos por blodhemn a elplural.com

La sincera entrevista del payaso y actor: “Si me autocensurara, no podría mirarme al espejo (…) Por eso me han dado de hostias”. Su faceta de payaso y actor escapa al aspecto meramente teatral, y es que no entiende el arte si ésta no molesta al poder. Precisamente esa crítica social -siempre con un toque de sátira- le ha llevado a estar en el punto de mira de la asociación ultracatólica que participó del nacimiento de Vox, Hazte Oír. Los radicales le han puesto bombas, le han quemado lugares de trabajo y le han hostigado día sí y día también.