Creo que no es casual que los dos programas infantiles de más éxito y mayor repercusión en la historia de Televisión Española fueran programas familiares. No en el sentido habitual de hechos para la familia, sino en el más literal e insólito de hechos por una familia. Me refiero a El gran circo de TVE (que luego se llamaría El loco mundo de los payasos) y a La bola de cristal.