Un total de diez naufragios, así como importantes hallazgos individuales, que se remontan a la prehistoria (3000 a. C.), al período clásico (460 a. C.), al período helenístico (100 a. C. a 100 d. C.), al período romano (200 a. C. – 300 d. C.) y al período bizantino (800 – 900 d. C.)... hallazgos únicos, que incluyen:ánfora española tipo con sello en el mango datada entre 150-170 d.C., frascos de terra sigillata, pertenecientes a la época romana de origen africano, un ancla de piedra de la época Arcaica.