Publicado hace 1 hora por eva_comeon a tapasmagazine.es

"Antes había muchos trucos para conseguir alojamientos o vuelos más baratos. De los cupones de Airbnb a comprar billetes de avión de larga distancia con una VPN. Funcionaba de verdad, ahora no lo sé. Luego en los sitios me apuntaba a los gimnasios e iba en el periodo de prueba, me inscribía en apps que regalaban un postre o una ensalada si dabas tu email… Todavía estoy cancelando suscripciones de esa época. ¡Era muy rata! (risas), pero en Nueva York estuve diez días con cien euros"