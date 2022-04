Publicado hace 3 horas por LibrosHoy a odysee.com

(Letra y música, "La noche", con Andrés Neuman - Radio Clásica, 02/07/21) - "El hombre se acuesta temprano. No puede conciliar el sueño. Da vueltas, como es lógico, en la cama. Se enreda entre las sábanas. Enciende un cigarrillo. Lee un poco. Vuelve a apagar la luz. Pero no puede dormir. A las tres de la mañana se levanta. Despierta al amigo de al lado y le confía que no puede dormir. Le pide consejo...