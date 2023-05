El idioma secuestrado: la moda de las traducciones con localismos

Publicado hace 1 hora por Oktarr a ladiaria.com.uy

-Pero sabrás, viejo, que a mí la guita no se me pega. El problema es que la frase no es de un porteño quejoso, sino del escritor polaco Stanislav Lem en una carta de 1969. -La Playstation puede chuparme la pija, chabón -dijo él-. Los mandos digitales son una mierda. El problema es que quien lo dice no es un gamer del Conurbano, sino un hacker turco en una ciudad británica, de quien poco antes se dijo que habla perfecto inglés.